В области отчитаются о нарушениях в организации питания в школах

21.03.2021 | 10:31

В Пензенской области за неделю подготовят отчеты о нарушениях в организации питания в школах. Такое поручение дал глава регионального министерства образования Александр Воронков на совещании в режиме ВКС.

В мероприятии приняла участие старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Елена Кошлевская. Она сделала обзор типовых нарушений в организации школьного питания и использования образовательных технологий.

«По итогам доклада Александр Воронков дал поручение руководителям муниципальных органов управления образованием в течение недели представить результаты работы по выявленным нарушениям с указанием конкретных действий: смены поставщика продуктов, направления на обучение», - пояснили в пресс-службе регионального миобра.

По словам министра, решать вопрос плохой организации питания в школах следует не наказаниями, а конкретными действиями.

15 марта в школе поселка Колышлей на обед дали рыбу, в которой ребята обнаружили опарышей. Фото блюда, которое невозможно употребить в пищу, появилось в соцсетях.

После инцидента сотрудники регионального министерства образования и управления Роспотребнадзора проверили образовательное учреждение.

«В указанный день участники образовательного процесса к руководству школы, сотрудникам пищеблока по поводу некачественного блюда не обращались. Также в ходе выезда проведена встреча с родителями и обучающимися, претензии к качеству питания в школе высказаны не были», - сообщили в минобре по итогам проверки.

В области инспекторы Россельхознадзора нередко выявляют коммерсантов, поставляющих в школы и детсады просроченную продукцию. Чаще всего речь идет о мясе, колбасных изделиях, яйцах.