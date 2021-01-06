Для директоров пензенских школ создали открытую площадку

06.01.2021 | 15:57

Пандемия 2020-го показала, насколько необходима цифровая среда во всех сферах жизни, в том числе и образовательной. В Пензенской области открылась площадка для руководителей школ, где они смогут делиться опытом управления и внедрения современных технологий в учебный процесс.

«Драйвером всех изменений в школе должны быть директора, именно поэтому создана такая академия», - сообщила первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Представители учебных заведений будут собираться ежеквартально. Первой поделившейся опытом стала школа № 66. Участники дискуссии ознакомились с цифровой средой, созданной на базе общеобразовательного учреждения.

«Работа на высокое качество образования и прежде всего на то, чтобы образование было доступным. Качество, онлайн и доступность - три ключевых столпа, на которых держится программа развития образования до 2024 года», - пояснила заместитель директора школы № 66 им. В. А. Стукалова Лариса Тропина.

После лекции учителя отправились в школы № 27 и 78, где обсудили вопрос инклюзивного образования и созданную современную инфраструктуру.