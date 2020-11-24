Штат пензенской школы № 74 пополнился молодыми учителями

24.11.2020 | 20:04

От молодых учителей зависит будущее Пензенской области. Пусть они только в начале своей педагогической карьеры, но им уже выпал счастливый шанс прийти на работу в новый, второй корпус школы № 74.

«Мне безумно повезло, я попала в нужный коллектив, хороший, и в такую прекрасную школу. У нас очень дружелюбная атмосфера, молодых поддерживают, не бросают», - отметила учитель начальных классов Наталья Еремина.

Ее коллега Светлана Веденяпина тоже пришла в эту школу сразу после окончания вуза. Молодой педагог кроме знаний по различным предметам дает своим воспитанникам ценные советы, которые обязательно пригодятся в жизни.

«Учим их дружбе, пониманию, взаимопомощи, никогда не оставлять в беде», - рассказала учитель начальных классов.

Для качественного образования во втором корпусе школы № 74 есть все необходимое. Пожалуй, ни одно из общеобразовательных учреждений Пензенской области не может похвастаться такими условиями.

«Ощущаю себя педагогом будущего, потому что и школа новая, и я начал свою педагогическую деятельность. Мы сразу привыкаем, что у нас оборудование на высшем уровне. Пытаемся применять и последние методики. Я считаю, что мои знания актуальны, потому что я окончил педагогический университет и сразу начал работать», - поделился учитель истории и обществознания Олег Тахтеев.

Всего в этом году в новую школу пришли 14 молодых учителей.

«Они именно останутся здесь душой и телом. Подобрали хорошие кадры, которые будут восславлять этот микрорайон», - заявил директор школы Сергей Альчин.

«У каждого из них есть наставник, специалист с опытом - это наши коллеги-преподаватели, которые уже много лет работают в школе», - сообщила заместитель директора Ольга Гераськина.

И, конечно же, молодые педагоги - к ним относятся выпускники вузов и колледжей в возрасте до 35 лет, трудоустроенные в государственные и муниципальные образовательные учреждения, - могут рассчитывать на существенную материальную поддержку на региональном уровне. Это стало возможно благодаря инициативе губернатора, поэтому молодые специалисты получают достойную заработную плату плюс дополнительные средства.

«Во-первых, это выплата молодому специалисту в размере 35 000 рублей, если это учитель, преподаватель, мастер производственного обучение, воспитатель детского сада, и 24 000 рублей, если это иные должности», - пояснила главный специалист управления Министерства образования Пензенской области Татьяна Русяйкина.

Молодые педагоги, работающие в сельской местности, имеют право на 100%-ю компенсацию затрат на оплату жилого помещения, отопления и света, а также на получение надбавки к зарплате в размере 25% от должностного оклада на протяжении всего периода трудовой деятельности. Кроме того, в течение трех лет учителя получают единовременную выплату (35 000 либо 24 000 рублей) ежегодно.

Всего по инициативе главы региона в 2020-м материальную поддержку получили более 600 молодых учителей.