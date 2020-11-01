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Учеба

В кадетский класс каменской школы № 9 пришли учиться 10 девочек

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В каменской школе № 9 имени Кирилла и Мефодия в кадеты нынешней осенью вступали только девочки. Такое в истории учебного заведения случилось впервые.

«Но практика показала - нормально, со строевой все хорошо. Чем наш класс отличается от остальных? Во-первых, формой одежды, а во-вторых, мы по особой программе занимаемся. У нас больше физической подготовки, строевой, также со второй четверти начинается стрелковая подготовка и занятия по ОБЖ», - рассказал классный руководитель кадетского класса школы № 9 Дмитрий Рощин.

В новом кадетском классе десять представительниц прекрасного пола. И все они уверены, что форму надели неслучайно.

«Я не считаю, что армия только для мужчин. Кадетство - это дружба, это когда люди собираются вместе, это патриотизм, любовь к Родине. Я к этому готовилась и буду готова до конца», - заявила Елена Константинова.

Кадетству школьницы отдадут два года. Пока они учатся в десятом классе.

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