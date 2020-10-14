Управление образования опубликовало проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ

14.10.2020 | 17:22

Управление образования Пензы опубликовало на своем сайте проекты расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2021 год.

Единые государственные экзамены предполагается по традиции провести в три этапа: досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября).

Досрочный и основной периоды стартуют с ЕГЭ по географии, литературе и химии.

«Нововведение 2021 года - разделение экзамена по информатике и ИКТ в основной период на два дня (18 и 19 июня), что связано с переводом этого экзамена в компьютерную форму», - уточняется на сайте.

Экзаменационная кампания для девятиклассников будет включать те же этапы: досрочный (с 20 апреля по 14 мая), основной (с 21 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 22 сентября).

В минувшем учебном году санитарно-эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в процесс сдачи экзаменов. ОГЭ не проводилось вовсе, ЕГЭ проходило по общему расписанию, однако участники вправе были изменить перечень предметов, которые выбрали раньше.

Среди особенностей фигурировало исключение базового экзамена по математике. Кроме того, участниками ЕГЭ не могли стать учащиеся 10-х классов.