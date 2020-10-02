Пензенские школьники ответили на вопросы известного путешественника

02.10.2020 | 20:15

Десятиклассники из школы № 20 Пензы приняли участие во всероссийской образовательной акции «ЭкоТолк». Им предстояло ответить на задания из различных разделов экологической науки. Свои знания решил проверить и Игорь Кузнецов - постоянный участник подобных олимпиад и конференций.

«В экологическом диктанте я принимаю участие в первый раз. Это достаточно интересно, новые знания», - рассказал школьник.

«Организатор акции на территории Пензенской области - Центр развития творчества детей и юношества. Выбор пал именно на школу № 20, потому что учащиеся наиболее активны в региональных экологических конкурсах», - пояснил организатор образовательной акции «ЭкоТолк» в г. Пензе Тимур Оразмурадов.

В составлении вопросов принял участие известный российский путешественник Федор Конюхов.

Ответы будут отправлены для проверки в Москву. Окончательные итоги конкурса подведут 19 октября.