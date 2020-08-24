Школьники Пензенской области стали участниками экологической смены

24.08.2020 | 19:36

Август для некоторых школьников стал временем научных достижений. 30 ребят со всей Пензенской области получили шанс быть участниками экологической образовательной смены. Ее организовал региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ключевский».

Занятия проходят на базе Губернского лицея. Там ребята слушают лекции и, главное, проводят опыты. Например, выпаривают кислоту.

Каждый готовит к защите проект. Девятиклассница Варвара Богослова изучает азотофиксирующие бактерии на корнях бобовых.

«Я собрала почву из самих растений, провела ее анализ, проверила на кислотность, нитраты и влажность», - рассказала участница смены.

Химию, биологию и экологию школьники изучают под руководством опытных наставников. Среди них педагоги пензенских вузов и приглашенный специалист из национального университета, ранее известного как Московский институт стали и сплавов.

«В данном случае это уникальная практика, потому что общеобразовательный школьный курс содержит в себе просто общие моменты по изучению тех или иных химических соединений. Здесь мы проводим химические исследования на более высоком уровне, это гораздо выше, чем обычная средняя школьная программа, близко к университетскому уровню», - пояснила заведующая лабораторией кафедры университета МИСиС Ярослава Куминова.

Смена длится две недели. В завершение ребятам предстоит рассказать о результатах своей работы.

«Самое главное - постсопровождение. Те проекты, которые ребята здесь защитят (по крайней мере, десяток лучших проектов), мы будем поддерживать с помощью подачи на грантовые конкурсы», - сообщил руководитель регионального центра «Ключевский» Иван Танасов.

В дальнейшем организаторы планируют провести такую же экологическую смену, но уже всероссийского, а не регионального масштаба.