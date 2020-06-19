Пензенским школьникам не обязательно быть в масках на ЕГЭ

Решено окончательно: изменений в расписании экзаменационной компании уже не будет. Первый ЕГЭ состоится 3 июля, последний - 23-го. Есть резервные дни, предусмотрен и дополнительный период для тех, кто не сможет пройти испытание в основной. На проверку работ педагогам дадут времени меньше, чем всегда.
Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020-м рассказал министр образования. Важный момент: 11-классникам разрешили изменить свой выбор и предпочесть другой предмет. В прошлые годы такой возможности у выпускников не было. Но есть условие.
«Они должны не позднее чем за семь дней до выбранного экзамена подать заявку в государственную экзаменационную комиссию и объяснить, почему сменяют предмет», - подчеркнул министр образования Пензенской области Александр Воронков.
Пунктов для сдачи ЕГЭ в области организуют больше, чем обычно, аудиторий - тоже. В каждой из них будет находится от 8 до 12 человек. Брать с собой перчатки и маски юноши и девушки не обязаны.
«Это решение было принято для того, чтобы не ограничивать движение и не ухудшать комфортность условий сдачи экзамена. А вот все организаторы и в аудиториях, и в пунктах проведения, те, кто отвечает за сдачу, будут пользоваться средствами индивидуальной защиты», - пояснил Александр Воронков.
Еще он заверил выпускников, их родителей и педагогов, что выданные аттестаты у всех действительны. До этого момента ходили разные разговоры, касающиеся этих документов, например, что некоторые школы раздали их раньше разрешенного срока. Теперь уже есть приказ Министерства образования страны, опровергающий все слухи.
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