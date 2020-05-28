В Пензенской области опровергли возможность июньских выпускных

28.05.2020 | 08:33

Выпускные вечера в школах Кузнецка могут провести в конце июля или начале августа. Об этом заявила начальник управления образования города Лариса Борисова во время пресс-конференции, состоявшейся в среду, 27 мая.

«От эпидемиологической обстановки будет зависеть. Выпускной в конце июля? Я не знаю, нужен он тогда будет или нет. Еще не сняли ограничения, в июне мы его точно не сможем провести», - констатировала Борисова.

Она отметила, что образовательные учреждения готовятся к проведению праздников и ждут сообщения о нормализации обстановки с коронавирусом.

«Мы готовы их провести в конце июля, в начале августа - как это будет принято и понятно выпускникам и их родителям», - подчеркнула Борисова.

Она добавила, что выпускной - действительно очень волнующий и запоминающийся праздник, который нужен не только учителям, но в первую очередь детям и родителям.

«Будем надеяться на лучшее, что может быть, выпускной и состоится, потому что официальной отмены не было», - резюмировала чиновница.

Из-за пандемии праздник последнего звонка в Пензенской области пройдет в режиме онлайн.

29 мая числа в 9:00 начнутся онлайн-линейки, школьники и учителя соберутся на электронных платформах или в социальных сетях.

На 12:00 намечена общая акция под названием «Последний школьный звонок», во время которой выпускники из окон своих домов одновременно позвонят колокольчиками.