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Учеба

Пензенский минобр опубликовал программу последнего звонка

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В среду, 27 мая, Министерство образования Пензенской области опубликовало программу последнего звонка, который пройдет 29-го числа в режиме онлайн из-за коронавируса.

Праздничные мероприятия начались еще 25 мая, когда школьники под хештегом #ВыпускникПензенскойобласти2020 начали размещать в Instagram свои фотографии, сделанные в период обучения с 1-го по 11-й класс. Эта акция продлится до 29 мая. Кроме того, выпускники оформили окна в своих домах колокольчиками.

29-го числа в 9:00 начнутся онлайн-линейки, школьники и учителя соберутся на электронных платформах или в социальных сетях.

«В сценарии: исполнение общей песни «Школьные годы чудесные» на фоне видеоколлажей из фотографий обучающихся по классам; подъем флага Российской Федерации лучшим выпускником на школьный флагшток под исполнение гимна Российской Федерации; поздравление губернатора Пензенской области И. А. Белозерцева; приветственное слово директора школы, в котором будут отмечены заслуги лучших выпускников, родителей, педагогов; поздравления от педагогического коллектива, первоклассников, ответное слово выпускников.

Все обращения будут оформлены в видеозаписи или онлайн-презентации. Завершит линейку видеозапись, где выпускники передают друг другу колокольчик», - уточнили в пресс-службе регионального минобра.

На 12:00 намечена общая акция под названием «Последний школьный звонок», во время которой выпускники из окон своих домов одновременно позвонят колокольчиками.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото minobr-penza.ru
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Гость||

Вы все никак не успокоитесь со своими колокольчиками?!

Гость||

Колокольчиковый край

Гость||

Ну и дебилизм

Школьники мои вам соболезнования

Гость||

Если это все серьезно.., то психическое состояние нашего минобра вызывает серьезные опасения... Лермонтова28 вас ждет

Гость||

Минобр, это Министерство обороны?

Гость||

Уже трясет от всего этого дурдома

Гость||

УРОДЫ!

Зато парикмахерские открыли.

Клоуны.

Гость||

Вы серьезно? Это будет? Такое впечатление, что адекватных людей в миобразе нет. Кто это сочинил?

Гость||

бред собачий

Имя: Гость
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