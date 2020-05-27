Пензенский минобр опубликовал программу последнего звонка

27.05.2020 | 15:24

В среду, 27 мая, Министерство образования Пензенской области опубликовало программу последнего звонка, который пройдет 29-го числа в режиме онлайн из-за коронавируса.

Праздничные мероприятия начались еще 25 мая, когда школьники под хештегом #ВыпускникПензенскойобласти2020 начали размещать в Instagram свои фотографии, сделанные в период обучения с 1-го по 11-й класс. Эта акция продлится до 29 мая. Кроме того, выпускники оформили окна в своих домах колокольчиками.

29-го числа в 9:00 начнутся онлайн-линейки, школьники и учителя соберутся на электронных платформах или в социальных сетях.

«В сценарии: исполнение общей песни «Школьные годы чудесные» на фоне видеоколлажей из фотографий обучающихся по классам; подъем флага Российской Федерации лучшим выпускником на школьный флагшток под исполнение гимна Российской Федерации; поздравление губернатора Пензенской области И. А. Белозерцева; приветственное слово директора школы, в котором будут отмечены заслуги лучших выпускников, родителей, педагогов; поздравления от педагогического коллектива, первоклассников, ответное слово выпускников.

Все обращения будут оформлены в видеозаписи или онлайн-презентации. Завершит линейку видеозапись, где выпускники передают друг другу колокольчик», - уточнили в пресс-службе регионального минобра.

На 12:00 намечена общая акция под названием «Последний школьный звонок», во время которой выпускники из окон своих домов одновременно позвонят колокольчиками.