В Пензенской области ЕГЭ по русскому будут проводить два дня

В четверг, 21 мая, в региональном министерстве образования подтвердили дату начала ЕГЭ у пензенских выпускников.
Ранее сообщалось, что по распоряжению Президента РФ Владимира Путина одиннадцатиклассники приступят к аттестации 29 июня.
«В настоящий момент мы ждем распоряжение от Рособрнадзора или Министерства просвещения с указанием точных дат испытаний», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Минобра Пензенской области.
В регионе будут работать 29 пунктов ЕГЭ. Они уже прошли тестирование и готовы к приему выпускников.
Экзамены будут проводиться с учетом всех требований Роспотребнадзора - это и зигзагообразная рассадка учеников в аудиториях, и соблюдение социальной дистанции, и наличие масок, перчаток у присутствующих, и бесконтактная термометрия. Также в помещениях проведут уборку с применением дезинфицирующих средств до аттестации и после.
ЕГЭ по русскому языку, который предстоит сдать большому числу выпускников, будут проводить в течение двух дней.
Ранее стало известно, что для пензенских одиннадцатиклассников сделали послабление. ЕГЭ могут сдать ребята, которые собираются поступать в вузы. Таковых в регионе 5 500.
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