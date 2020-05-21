Учеба

В Пензенской области ЕГЭ по русскому будут проводить два дня

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В четверг, 21 мая, в региональном министерстве образования подтвердили дату начала ЕГЭ у пензенских выпускников.

Ранее сообщалось, что по распоряжению Президента РФ Владимира Путина одиннадцатиклассники приступят к аттестации 29 июня.

«В настоящий момент мы ждем распоряжение от Рособрнадзора или Министерства просвещения с указанием точных дат испытаний», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Минобра Пензенской области.

В регионе будут работать 29 пунктов ЕГЭ. Они уже прошли тестирование и готовы к приему выпускников.

Экзамены будут проводиться с учетом всех требований Роспотребнадзора - это и зигзагообразная рассадка учеников в аудиториях, и соблюдение социальной дистанции, и наличие масок, перчаток у присутствующих, и бесконтактная термометрия. Также в помещениях проведут уборку с применением дезинфицирующих средств до аттестации и после.

ЕГЭ по русскому языку, который предстоит сдать большому числу выпускников, будут проводить в течение двух дней.

Ранее стало известно, что для пензенских одиннадцатиклассников сделали послабление. ЕГЭ могут сдать ребята, которые собираются поступать в вузы. Таковых в регионе 5 500.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Дети в масках задохнутся три часа сидеть! В Китае так несколько человек умерло

Гость||

Чья тупая голова придумала перчатки и маски на школьников?

Гость||

без перчаток разве нельзя обойтись? просто обработать руки антисептиком до входа в школу и после

Гость||

по улице ходят без перчаток ничего страшного, а на экзамен обязательно. как писать то в них, руки отвалятся. можно просто обработать, а потом хорошо вымыть.

Гость||

Добрый вечер. Почему у Вас такие странные названия статей "В Пензенской области ЕГЭ по русскому языку будут проводить два дня"? Это по всей Российской Федерации принято такое решение, тем более НИКАКОГО отношения Министерство образования Пензенской области к данному вопросу не имеет, так как проведение ЕГЭ (расписание, процедура проведения и т.д.) находится в ведении Рособрнадзора и Министерства просвещения РФ, а не в полномочиях области. Как-то странно всё это.

Гость||

Гость писал(a):

Добрый вечер. Почему у Вас такие странные названия статей "В Пензенской области ЕГЭ по русскому языку будут проводить два дня"?
Для быстрой индексации поисковиками в интернете. В заголовке если есть словосочетание "пенз", то по запросу "Пенза" открывается ссылка и на этот материал. И вдруг кто случайно откроет, а это есть посещаемость. Примитивный способ, но действует.

Имя: Гость
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