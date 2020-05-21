В Пензенской области ЕГЭ по русскому будут проводить два дня

21.05.2020 | 16:06

В четверг, 21 мая, в региональном министерстве образования подтвердили дату начала ЕГЭ у пензенских выпускников.

Ранее сообщалось, что по распоряжению Президента РФ Владимира Путина одиннадцатиклассники приступят к аттестации 29 июня.

«В настоящий момент мы ждем распоряжение от Рособрнадзора или Министерства просвещения с указанием точных дат испытаний», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Минобра Пензенской области.

В регионе будут работать 29 пунктов ЕГЭ. Они уже прошли тестирование и готовы к приему выпускников.

Экзамены будут проводиться с учетом всех требований Роспотребнадзора - это и зигзагообразная рассадка учеников в аудиториях, и соблюдение социальной дистанции, и наличие масок, перчаток у присутствующих, и бесконтактная термометрия. Также в помещениях проведут уборку с применением дезинфицирующих средств до аттестации и после.

ЕГЭ по русскому языку, который предстоит сдать большому числу выпускников, будут проводить в течение двух дней.

Ранее стало известно, что для пензенских одиннадцатиклассников сделали послабление. ЕГЭ могут сдать ребята, которые собираются поступать в вузы. Таковых в регионе 5 500.