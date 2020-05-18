В Пензе школьников сфотографируют на память в онлайн-режиме

18.05.2020 | 19:00

«Хотелось бы услышать звук последнего звонка в атмосфере торжественной линейки, как когда-то был услышан мой первый звонок», - отметила ученица гимназии № 44 г. Пензы Надежда Анисимова.

Но надежды девушки и еще тысяч пензенских выпускников не оправдались. Церемония прощания со школой пройдет в онлайн-режиме. Не будет торжественного запуска шаров, белых бантов и линейки. Пока даже с датой проведения последнего звонка не определились.

«Будет онлайн-фотографирование, будут сформированы общие фотографии классов, особенно выпускных», - сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

В областном министерстве образования продумывают все варианты организации последнего звонка в таких условиях.

Пока неизвестны и точные сроки проведения единого государственного экзамена. Его перенесли на более позднее время, предварительно - 19 июня. Испытания одиннадцатиклассники будут проходить в 27 пунктах сдачи ЕГЭ.

«Выпускники, которые не желают поступать в высшие учебные заведения, не будут сдавать единый государственный экзамен, даже обязательные предметы: русский язык и базовую математику», - пояснил Александр Воронков.

Но если в следующем году выпускник решит получать высшее образование, то в досрочный период он сможет сдать ЕГЭ. В 2021 году в пензенских вузах количество бюджетных мест может увеличиться.

«Уже была подготовлена заявка от Пензенской области. Мы выбирали наиболее востребованные в регионе профили и направления подготовки, причем не только у самих абитуриентов наиболее популярные специальности, но и у работодателей», - подчеркнул заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Соответствующее письмо направлено в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.