Учеба

В Пензе девятиклассников аттестуют по итогам года

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Российских школьников освободили от экзаменов: одних - на время, других - насовсем. Министерство просвещения приняло решение перенести старт ЕГЭ с 8 июня на более позднее время. Это обусловлено эпидемиологической ситуацией в стране и необходимостью защиты здоровья детей и педагогов.

Что касается основного госэкзамена для девятиклассников, то им интеллектуальные испытания вообще проводить не станут. Такая информация появилась на официальном сайте ведомства.

«Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике. Итоговые оценки будут выставляться на основании годовых!» - сказано там.

Эту новость пензенские школьники восприняли по-разному.

«Очень обидно за тот труд, который столько месяцев вкладывала в подготовку к экзаменам», - отметила девочка.

«Много людей тратили деньги на подготовку, на репетиторов, но я очень рад», - рассказал школьник.

«Чувствуешь облегчение, что не придется пережить эту стрессовую ситуацию, а с другой стороны - немного обидно, что не получится испытать свои силы. Знания, которые мы получили в процессе подготовки, останутся с нами и пригодятся в дальнейшем», - пояснила ученица.

Что касается основной экзаменационной кампании, то она пройдет в соответствии с требованиями Роспотребнадзора: количество учащихся в аудиториях станет меньше, проведут дезинфекцию помещений.

Кроме того, есть информация, что сдавать ЕГЭ в 2020 году будут лишь те, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Остальным одиннадцатиклассникам, как и их младшим товарищам, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

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