27.03.2020 | 08:35

Представители Министерства образования Пензенской области опровергли слухи о досрочном завершении учебного года из-за пандемии коронавируса.

«Информация, распространяемая в социальных сетях, является ложной. Подобного решения Министерством просвещения Российской Федерации не принималось», - подчеркнули чиновники.

Всем, кто хочет обладать правдивыми сведениями об учебном процессе, рекомендовали пользоваться официальными источниками информации, в первую очередь сайтом Минобра (edu.gov.ru). Там регулярно обновляются данные об образовательной деятельности в регионах.

«Детальную информацию о работе конкретных организаций можно получить в региональных и территориальных органах управления образованием», - уточнили представители министерства.

В настоящее время пензенские школьники находятся на каникулах. Они были объявлены досрочно из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. С 1 апреля начнется дистанционное обучение.

Ранее начальник Управления образования г. Пензы Юрий Голодяев разъяснил, что дети будут получать задания или консультации от учителя по интернету или по телефону и выполнять их.

«Все школы в Пензе обеспечены интернет-связью, но ее уровень разный. Может быть непосредственное видеообщение учителя и ученика в интернете, а может - просто возможность отослать задание своим ученикам на их электронные адреса, получить решение и какую-то обратную связь», - рассказал Юрий Голодяев.

Когда дети вернутся в школу, им устроят проверку знаний.

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