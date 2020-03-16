16.03.2020 | 11:40

В понедельник, 16 марта, в редакцию портала PenzaInform.ru обратилась горожанка Светлана, рассказавшая о том, что ее сына, ученика школы № 53, отпустили на каникулы досрочно.

«Причину ребенок не назвал. Видимо, радость от того, что не надо учиться, затмила все остальное. Классный руководитель сказала, что детей отпустили в связи с эпидемией», - описала ситуацию женщина.

Согласно поступившей от другой жительницы областного центра информации, на каникулы раньше положенного отправили и учащихся школы № 36.

15 марта, стало известно, что с подозрением на коронавирус врачи госпитализировали пензенца. Результаты его анализов станут известны в ближайшее время. У членов семьи пациента вирус COVID-19 не выявили.

По решению главы региона Ивана Белозерцева с 16 марта в Пензенской области вводится режим повышенной готовности. Количество массовых публичных мероприятий ограничат, также рассмотрят вопрос об увеличении продолжительности каникул у школьников. В дошкольных учреждениях усилят профилактические и контрольные меры.

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