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Учеба | Пензенским педагогам помогут учить школьников и студентов на расстоянии

21.03.2020|15:18
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В Пензенской области с 23 марта колледжи и техникумы, а с 1 апреля - школы переходят на обучение с помощью электронных и дистанционных образовательных технологий.

Для организационной поддержки педагогов начнут работу горячие линии. Они будут действовать в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв - с 13:00 до 14:00). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

О реализации основных и дополнительных программ среднего профессионального образования и обучения можно узнать по телефонам: 8 (8412) 56-48-83, 8(8412) 56-53-22.

Ответственным за оказание информационно-методической поддержки назначен заместитель начальника управления профессионального образования и молодежной политики областного минобра Андрей Васильевич Сафронов.

О том, как учить детей по программам общего образования с помощью электронных средств и дистанционных технологий, расскажут по телефонам: 8 (8412) 55-30-92 и 8 (8412) 35-12-30.

Отвечает за функционирование прямой линии начальник управления развития общего образования регионального минобра Ирина Викторовна Барыкина.

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Гость|21.03.2020 15:32|

У нас весь класс в не зоне доступа . Всего вам хорошего ....

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