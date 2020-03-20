20.03.2020 | 16:09

На пресс-конференции губернатора Ивана Белозерцева, посвященной противостоянию эпидемии коронавируса в Пензенской области, возник вопрос, почему дистанционное обучение не распространяется на студентов колледжей, хотя по такой форме учатся в вузах и будут получать знания школьники.

«Я знаю, что людей это очень беспокоит. Но до настоящего времени не было распоряжения Министерства просвещения РФ по колледжам. Многие студенты колледжей живут в общежитиях, с ними проводят работу, чтобы они не посещали кафе, кинотеатры, другие публичные места, а находились только на занятиях и в своих комнатах. Но с понедельника они тоже будут учится дистанционно», - сообщил глава региона.

Министр образования Александр Воронков рассказал, что в Пензенской области профессии в сфере культуры, спорта, педагогики и других осваивают 20 874 учащихся колледжей.

«С 23 марта мы переходим на дистанционные формы обучения. Те, кто проживает в общежитиях, могут там остаться. Это 1 359 человек, в том числе 226 детей-сирот, которые получают питание и другую поддержку. Таким образом, мы обеспечим и дистанционную подготовку, и соблюдение санитарных правил и норм. Планируем, что такой режим продлится до 12 апреля», - рассказал министр.