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Учеба | Александр Воронков поддержал идею о каникулах без домашнего задания

28.12.2019|09:37
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В пятницу, 27 декабря, глава минобразования Пензенской области Александр Воронков сделал репост на свою страницу в Instagram записи министра просвещения РФ Ольги Васильевой.

«Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!» - гласит пост.

Таким образом Александр Воронков поддержал инициативу федерального министра освободить детей от нагрузки в праздники.

Как известно, прямого запрета на домашнее задание в каникулярное время нет. В статье 31-й Конвенции о правах ребенка сказано лишь, что он имеет право на отдых и досуг.

«Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством», - говорится в документе.

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» вопрос о задании на каникулы также не регламентируют.

Там есть лишь общая норма: «Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах - 1,5 ч., в 4-5-х классах - 2 ч., в 6-8-х классах - 2,5 ч., в 9-11-х классах - до 3,5 ч.».

Получается, что условие не загружать детей в каникулы, предоставляя им возможность полноценно отдохнуть, может быть закреплено только в правилах внутреннего распорядка школы.

Ваш ребенок получил домашнее задание на каникулы?

  • Загруза данных
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  • Загруза данных
Источник — фото № 2 www.instagram.com/a.voronkov71
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Гость|28.12.2019 10:03|

Васильева как ужака крутится.

Обрзование уже развалено.

Гость|28.12.2019 10:05|

63 школа назадавала заданий. Учите!

Гость|28.12.2019 10:08|

Добивайте образование дальше, чего уж там

Гость|28.12.2019 10:26|

penzainform.ru писал(a):

«Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!» - гласит пост.
Больше дебилов и недоучек ,и так после введения ЕГЭ качество мышления школьников упало ниже плинтуса,знаний нет,одно шаблонное восприятие.

Гость писал(a):

Добивайте образование дальше, чего уж там
Да там добивать уже нечего ,зато на Западе внедрили элементы советского образования -по математике и физике.

Гость|28.12.2019 10:35|

Субботу нужно сделать выходным в школах! Детей гробим!

Гость|28.12.2019 10:37|

А нашим детям суют образование для американских дебилов. ЕГЭ как и гармония провал и позор образования. Как и воровской беспредел с платным высшим образованием.

Гость|28.12.2019 10:37|

Подождите немного и субботу церковной сделают.

Гость|28.12.2019 10:38|

воспитательный процесс отсутствует. можно и задание отменить.

Гость|28.12.2019 10:40|

Холуи продажные

Гость|28.12.2019 10:46|

Гость писал(a):

,зато на Западе внедрили элементы советского образования -по математике и физике.
А у нас выпустили сейчас в прокат фильм Союз спасения. Почему именно сейчас? О декабристах в декабре? Что бы дети историю страны лучше знали? Или предупреждение либералам? Главные герои все плохо кончили.Кто виселицей,кто ссылкой?

Гость|28.12.2019 10:47|

У них только "права", а обязанности у родителей???

Гость|28.12.2019 10:49|

Давно пора школу отменить. Чтобы как в Бангладеше.

Гость|28.12.2019 10:50|

Все на крестный ход!

Гость|28.12.2019 10:57|

Надо совсем отменить дом задания, кто хочет, тот сам учит. Может, дойдет чего, кому это все надо. Рабсила нужна всегда.

Гость|28.12.2019 10:59|

Нужен переход па пятидневку

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Имя: Гость
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