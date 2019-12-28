28.12.2019 | 09:37

В пятницу, 27 декабря, глава минобразования Пензенской области Александр Воронков сделал репост на свою страницу в Instagram записи министра просвещения РФ Ольги Васильевой.

«Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!» - гласит пост.

Таким образом Александр Воронков поддержал инициативу федерального министра освободить детей от нагрузки в праздники.

Как известно, прямого запрета на домашнее задание в каникулярное время нет. В статье 31-й Конвенции о правах ребенка сказано лишь, что он имеет право на отдых и досуг.

«Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься искусством», - говорится в документе.

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» вопрос о задании на каникулы также не регламентируют.

Там есть лишь общая норма: «Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах - 1,5 ч., в 4-5-х классах - 2 ч., в 6-8-х классах - 2,5 ч., в 9-11-х классах - до 3,5 ч.».

Получается, что условие не загружать детей в каникулы, предоставляя им возможность полноценно отдохнуть, может быть закреплено только в правилах внутреннего распорядка школы.