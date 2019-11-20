20.11.2019 | 16:47

Юноши и девушки подтвердили свои знания в ходе городской олимпиады по английскому языку. Ученики двух возрастных групп, 7-8-х и 9-11-х классов, всего более 125 человек, боролись за высший балл интеллектуальных состязаний. Они были разбиты на этапы.

«В письменную часть входят задания по аудированию, по чтению, проверяются знания по лексике, грамматике, и самым сложным заданием является творческое письмо. Учащиеся должны показать умение писать личное письмо и сочинение на заданную тему», - пояснила секретарь жюри городской олимпиады по английскому языку Ирина Орловская.

Затем, после небольшого перерыва на обед, началась устная часть испытаний. На подготовку к ней отводилось всего 10 минут.

Правильность выполненных заданий проверяло жюри - преподаватели английского языка из пензенских школ. Согласно правилам, им было запрещено смотреть работы своих учеников. Иначе беспристрастность оценок могла нарушиться.

Традиционно (по опыту прошлых лет) лидерами среди участников являются воспитанники гимназий № 6 и 44, а также школы № 68.

23 ноября состоится олимпиада по немецкому языку, а 28-го - по французскому.

Кстати, баллы, набранные во время таких лингвистических испытаний на уровне города, никак не влияют на поступление в вуз. Учитываются лишь результаты Всероссийской олимпиады.