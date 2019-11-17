17.11.2019 | 13:04

Когда-то они по школьной лестнице вели детей к знаниям. Теперь ученики помогали подняться вверх ветеранам педагогического труда. Пензенская школа № 31 отметила свой полувековой юбилей.

«50 лет для школы - это немало (хотя и говорят, что это единый миг), потому что здесь прошло достаточное количество выпусков. Наша школа сегодня - это единый сплав выпускников, учеников, родителей, учителей, всех сотрудников», - рассказала директор средней школы № 31 Марина Расулова.

Среди учебных заведений Октябрьского района 31-я школа появилась одной из первых. Может быть, по современным меркам она теперь не самая большая (ее посещают около пятисот ребят), зато обстановка там почти домашняя. Поэтому многие выпускники затем приводят туда своих детей. Например, так было и в семье Ларисы Сазыкиной. Сначала в школе отучилась она, а затем ее сын Александр.

«Я даже не думала о том, чтобы вести его в другую школу. Мне хотелось именно сюда, потому что я знала здесь педагогический весь коллектив, знала учителя начальных классов, к которому я поведу своего ребенка. Знала и хотела именно сюда», - поделилась воспоминаниями Лариса Сазыкина.

«Я школу эту очень сильно люблю, в первую очередь за педагогический состав. До сих пор сюда хожу, общаюсь с учителями, которые мне преподавали, помогаю школе. Школа при этом помогает мне, школа дала мне жизненный опыт», - добавил Александр Сазыкин.

В честь юбилея на торжественном вечере почетными грамотами и благодарностями были награждены педагоги и работники 31-й школы. От управления образования ей на развитие материально-учебной базы был вручен сертификат на пятьдесят тысяч рублей.

Но главный подарок в виде творческих номеров преподнесли дети. Они постарались быть оригинальными.