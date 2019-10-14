14.10.2019 | 13:13

Пензенским школьникам рассказали о самых частых ошибках, которые выпускники допустили на ЕГЭ по русскому языку в 2019 году. Такие данные обнародовал Федеральный институт педагогических измерений.

Так, самой сложной орфограммой стало правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. Например, в слове «тащАщий» экзаменуемые определяли спряжение по глаголу «таскать», а не «тащить», смешивая, таким образом, виды.

На втором месте - правописание разных суффиксов и приставок. Тут причина многих ошибок кроется в том, что школьникам сложно определить некоторые части речи, а следовательно и выбрать нужный аффикс.

Третью позицию занимает правописание -Н- и -НН-. С этим заданием ученики стали справляться лучше, чем в прошлые годы.

«Грамматика у многих «егэшников» тоже хромает. Самые распространенные ошибки в работах: формы сравнительной и превосходной степеней (более лучший, самый красивейший); ошибки в падежных формах существительных (много время).

Выпускники не замечают нарушений в выборе падежа и предлога при близких по значению или однокоренных словах (преимущество над ним, превосходство перед другими) и в выборе падежа при производных предлогах (по окончанию спектакля)», - сообщили в пресс-службе регионального минобра со ссылкой на «Российскую газету».

Что касается знаков препинания, то с введенным в 2019 году заданием на пунктуационный анализ небольшого текста справились только 32% выпускников.