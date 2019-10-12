На Урале лучше, чем в Пензе, знают, как учить и воспитывать современных детей. На базе школы № 66 прошел образовательный форум для начинающих педагогов города «МолодостьПРО». Учителя из Екатеринбурга в простой форме раскрывали методику.
«Проектирование современного урока, современные образовательные технологии, как нужно сегодня работать с современными детьми, чтобы у детей было и качество образования, и счастливое детство», - рассказала директор гимназии № 47 Алена Крюкова (г. Екатеринбург).
Своими продвинутыми познаниями в области педагогики с молодыми пензенскими учителями делилась екатеринбургская команда таких же начинающих. Макаренко и Сухомлинский теперь не в топе.
«Важно, что сегодня на форуме с молодыми работают молодые. Это технология мощная, эффективная и вызывающая доверие, когда равный по возрасту обучает равного: если я могу молодым делать что-то, то и ты можешь. Это очень сильная мотивация», - отметила заместитель директора центра обслуживания учреждений образования г. Пензы Татьяна Кремнева.
О новых трендах в развитии образования и эффективных технологиях, таких как, например, критериальное и формирующее оценивание, юные сурские педагоги слышали впервые.
«Только в деятельности можно научить деятельности, а значит, на 90% дети должны сами действовать в интересных форматах. Второй очень важный момент: чем больше мы ребенка поднимаем на ноги во время урока и он работает в парах, в тройках, в четверках, тем больше он получает кислорода и тем лучше мыслительная деятельность. Третий момент: чаще меняются различные приемы и они современны - это мобильные приложения в телефоне, когда он моментально работает», - пояснила Алена Крюкова.
Форум является подготовкой к конкурсу «Учитель года», где впервые появится номинация «Молодой учитель».
penzainform.ru писал(a):Во бред, в крови увеличился уровень кислорода этот кислород должен содержаться в воздухе. Замерьте уровень СО2 после проветривания в классе и в середине урока. К середине урока этот уровень будет больше 1500 ppm, а для нормальной мыслительной деятельности он должен быть ниже 800 ppm. Поэтому в каждый класс должна быть подведена приточная вентиляция и на каждого ученика поступать хотя бы 20 м3 воздуха в час.