Из Суры в центре Пензы достали тело пожилого мужчины

В реке Суре в центре Пензы обнаружили тело погибшего мужчины, сообщили в областном управлении СКР. Его достали 24 августа.

Личность мужчины установили - это 75-летний житель Пензы. 23 августа родственник подал в полицию заявление о его безвестном отсутствии.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавили в СКР.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Только в августе в Пензенской области из водоемов достали тела нескольких человек. 21-го числа августа в Городищенском районе 69-летний мужчина погиб во время рыбалки. 14-го нашли двоих мужчин: в районе Ухтинки, примерно в 500 метрах ниже по течению от моста на Суре, и в Пензе в ручье Дальнем (между проспектом Победы и улицей Ульяновской). 12 августа на улице Ангарской в Пензе из Старой Суры достали тело 41-летней женщины. С 10-го числа спасатели иcкали мужчину 1965 года рождения, предположительно утонувшего в Суре в районе улицы Литвинова (КПД). В тот же день в Спутнике погиб 18-летний юноша. 9 августа из реки Сердобы в селе Пригородном Сердобского района достали тело 57-летнего мужчины. 6 августа в Суре в селе Грабово нашли труп 44-летнего мужчины, утонувшего 3-го числа. В тот же день из Русеевского карьера достали тело погибшего на глазах очевидцев 20-летнего юноши.