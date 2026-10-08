В ДТП под Городищем пострадали 6 человек

Утром в среду, 7 октября, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали несколько человек.

По предварительным данным, в 7:50 на 678-м километре трассы М-5 столкнулись 2 автомобиля: Nissan Qashqai и «Лада-Калина». За рулем иномарки находился 66-летний мужчина, отечественной машиной управлял 54-летний.

Оба водителя получили травмы, но после оказания медицинской помощи были отпущены.

Пострадали также 4 пассажира «Калины»: 63-летнего мужчину и 48-летнюю женщину положили в больницу, 45-летней и 44-летней женщинам госпитализация не потребовалась.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной Госавтоинспекции.