В Пензенской области отразили атаку БПЛА

В ночь на субботу, 10 октября, силы ПВО Минобороны РФ и мобильные огневые группы сбили беспилотник в небе над Пензой, сообщил губернатор Олег Мельниченко в соцсетях.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», - написал он.

Мельниченко попросил пензенцев сохранять спокойствие и быть бдительными. Тем, кто заметил БПЛА в воздухе или обнаружил обломки, следует позвонить по номеру 112.

Режим «Беспилотная опасность» в регионе начал действовать в 22:08 9 октября. В 2:00 ввели план «Ковер» - небо над Пензенской областью закрыли для полетов.

В 5:28 беспилотную опасность и план «Ковер» отменили.

В ночь на 8 октября в Пензенской области сбили БПЛА самолетного типа. 7-го числа силы ПВО Минобороны РФ и мобильные огневые группы уничтожили 3 БПЛА: 1 - на границе Пензы, 2 - на территории района области.