В Пензе женщине зажало руку в тестораскаточной машине

В среду, 7 октября, пензенские спасатели пришли на помощь работнице кафе на 2-м этаже ТРК «Коллаж». У женщины застряла рука в тестораскаточной машине.

Сообщение о ЧП поступило в 15:55.

С помощью углошлифовальной машины и слесарного инструмента специалисты разобрали агрегат и вызволили травмированную кисть.

Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи.

Весной похожий инцидент случился на кондитерском производстве в Пензе. Одна из сотрудниц во время работы на включенном оборудовании потеряла пальцы.