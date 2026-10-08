В Пензе женщине зажало руку в тестораскаточной машине

Происшествия

В Пензе женщине зажало руку в тестораскаточной машине
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В среду, 7 октября, пензенские спасатели пришли на помощь работнице кафе на 2-м этаже ТРК «Коллаж». У женщины застряла рука в тестораскаточной машине.

В Пензе женщине зажало руку в тестораскаточной машине

Сообщение о ЧП поступило в 15:55.

С помощью углошлифовальной машины и слесарного инструмента специалисты разобрали агрегат и вызволили травмированную кисть.

Пострадавшую передали бригаде скорой медицинской помощи.

Весной похожий инцидент случился на кондитерском производстве в Пензе. Одна из сотрудниц во время работы на включенном оборудовании потеряла пальцы.

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