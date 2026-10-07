В медицинском колледже в Пензе рухнул потолок

В Пензе в медицинском колледже на улице Карла Маркса обрушились фрагменты потолка.

По данным очевидцев, ЧП случилось во вторник, 6 октября, на 2-м этаже у аудитории № 14.

Пострадавших нет.

По факту происшествия следователи организовали проверку, рассказали в региональном СУ СКР. Речь может идти о халатности.

Сейчас следователи и криминалисты осматривают место обрушения и устанавливают все обстоятельства ЧП.

«Будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание и обслуживание здания учебного заведения. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», - добавили в ведомстве.

Фото 3 - регионального СУ СКР.