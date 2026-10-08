На ул. Карла Маркса обрушился фрагмент фасада здания

Происшествия

На ул. Карла Маркса обрушился фрагмент фасада здания
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В Пензе фрагмент фасада старинного двухэтажного здания на улице Карла Маркса рухнул на узкий тротуар. По словам очевидцев, ЧП, вероятно, случилось ночью.

На ул. Карла Маркса обрушился фрагмент фасада здания

Видео с места происшествия опубликовали в Сети в четверг, 8 октября. Судя по кадрам, обрушился фрагмент отделки под кровлей.

Похожее ЧП случилось вблизи того же здания в марте 2025 года.

Тогда на узкий тротуар упала часть кирпичной кладки, ранее располагавшаяся под крышей. Прокуратура организовала проверку.

15 сентября в Пензе две девушки получили ушибы после того, как на них рухнул кусок штукатурки со здания № 60 на улице Московской, возле которого они сидели.

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