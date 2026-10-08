При пожаре на улице Лядова эвакуировали 7 человек

Утром в четверг, 8 октября, на улице Лядова в Пензе загорелась 3-комнатная квартира, где на тот момент были женщина и двое детей.

Сообщение о ЧП поступило в 8:23. На ликвидацию огня привлекалось 6 единиц техники и 21 человек личного состава.

«Выгорела кухня на площади 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Из подъезда дома эвакуировано 7 человек», - уточнили в областном ГУ МЧС.

Причина пока не названа.

В августе спасателям пришлось эвакуировать из горящего дома 12 человек, в том числе 2 детей. Тогда при пожаре тоже никто не пострадал.