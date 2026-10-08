В ночь на четверг, 8 октября, над Пензенской областью сбили БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В целом за период с 20:00 7-го числа до 8:00 8-го дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 399 украинских беспилотников.

Их обнаружили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря.

В Пензенской области режим «Беспилотная опасность» объявили накануне в 22:07, в 23:31 был введен план «Ковер». В 6:15 и то и другое отменили.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 октября силы ПВО Минобороны РФ и пензенские мобильные огневые группы уничтожили 3 БПЛА: 1 - на границе Пензы, 2 - на территории района области.