На улице Арбековской в Пензе водителя заблокировало в машине

В четверг, 8 октября, в Пензе на улице Арбековской (СНТ «Зеленая роща») водитель «Лады-Гранты» оказался заблокирован в машине после ДТП.

Около 15:15 мужчина не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет.

Сотрудники пожарно-спасательного центра получили информацию об аварии через службу 112 и поспешили на место.

Специалисты отключили аккумулятор «Гранты». Водителю помогли выбраться до прибытия спасательной бригады, сообщили в ГБУ «ППСЦ».

27 августа спасатели вытащили водителя из разбитой «Нивы». Он попал в ДТП на 663-м километре трассы М-5 недалеко от Трофимовки, столкнувшись с Mazda X5.