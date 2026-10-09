На улице Арбековской в Пензе водителя заблокировало в машине

Происшествия

На улице Арбековской в Пензе водителя заблокировало в машине
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В четверг, 8 октября, в Пензе на улице Арбековской (СНТ «Зеленая роща») водитель «Лады-Гранты» оказался заблокирован в машине после ДТП.

Около 15:15 мужчина не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет.

Сотрудники пожарно-спасательного центра получили информацию об аварии через службу 112 и поспешили на место.

На улице Арбековской в Пензе водителя заблокировало в машине

Специалисты отключили аккумулятор «Гранты». Водителю помогли выбраться до прибытия спасательной бригады, сообщили в ГБУ «ППСЦ».

27 августа спасатели вытащили водителя из разбитой «Нивы». Он попал в ДТП на 663-м километре трассы М-5 недалеко от Трофимовки, столкнувшись с Mazda X5.

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