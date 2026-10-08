Обрушение фасада на Карла Маркса: СКР ищет ответственных за здание

В Пензе следственный отдел по Ленинскому району областного управления СКР проводит проверку по информации о падении фрагментов фасада здания на улице Московской/Карла Маркса. Ее организовали по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Следователи и криминалисты осмотрели место ЧП. Теперь устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за содержание и обслуживание здания.

На улице Карла Маркса подобное уже случалось. В марте 2025 года на узкий тротуар сверху обрушились кирпичи. Обошлось без пострадавших.

15 сентября 2026-го на Московской на двух девушек упала облицовка со здания № 60.

В марте куски кирпичей рухнули с крыши дома на Октябрьской.