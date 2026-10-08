На ул. Мира 19-летняя девушка на Opel Astra сбила пешехода

Происшествия

На ул. Мира 19-летняя девушка на Opel Astra сбила пешехода
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Поздним вечером в среду, 7 октября, на улице Мира в Пензе (Западная Поляна) случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, в 21:20 19-летняя девушка на автомобиле Opel Astra сбила 49-летнего мужчину.

Он получил травмы и был госпитализирован.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Похожая авария произошла на улице Мира в мае. Тогда 50-летняя автомобилистка допустила наезд на 94-летнюю пенсионерку. Ей также потребовалась госпитализация.

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