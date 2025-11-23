В стране и мире

В России силовики задержали вымогавшую деньги у бойцов СВО группу

Печать
Telegram

Силовики задержали группу, которая вымогала деньги у бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По данным российского издания, один из задержанных уже готовится ехать в СИЗО. Предположительно, это Руслан Картоев — активный член Баталхаджинской группировки.

Как утверждает «112», преступники угрожали расправой не только самим военнослужащим, но и их женам и детям.

До этого сообщалось, что в банду похитителей участников спецоперации, орудовавшую в Ростовской области, входили массажист-охранник стриптиз-клуба и фитнес-тренеры.

Как выяснило следствие, они подсылали к военнослужащим из Ростовской области, Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской области несовершеннолетних девушек для оказания интим-услуг, а затем похищали их и вымогали под видом сотрудников полиции три миллиона рублей за непривлечение к уголовной ответственности.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети