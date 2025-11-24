В Сердобском районе женщина на Ford Focus врезалась в дерево

Днем в субботу, 22 ноября, в Сердобском районе случилась авария, в которой пострадали 3 человека.
По предварительным данным, в 12:50 на 95-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка 29-летняя женщина на автомобиле Ford Focus не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина врезалась в дерево.
Саму автомобилистку и ее 33-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.
Еще одной женщине, находившейся в салоне, 35-летней, медики оказали помощь на месте, доставка в больницу не потребовалась.
«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
