В Сердобском районе женщина на Ford Focus врезалась в дерево

24.11.2025 | 12:22

Днем в субботу, 22 ноября, в Сердобском районе случилась авария, в которой пострадали 3 человека.

По предварительным данным, в 12:50 на 95-м километре дороги Пенза - Балашов - Михайловка 29-летняя женщина на автомобиле Ford Focus не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина врезалась в дерево.

Саму автомобилистку и ее 33-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.

Еще одной женщине, находившейся в салоне, 35-летней, медики оказали помощь на месте, доставка в больницу не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.