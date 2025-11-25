Юг России атаковали более двухсот украинских беспилотников. Трое погибли, повреждены десятки домов

Южные регионы России минувшей ночью подверглись масштабной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) - по ним выпустили более 200 дронов.
В Таганроге трое человек погибли, почти два десятка жителей Ростовской области и Краснодарского края пострадали. Дроны врезались в жилые дома и падали на автомобили.
Как минимум десять ростовчан ранены
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о трех погибших в Таганроге - двое из них скончались от полученных ран в больнице. Различные ранения получили еще как минимум 10 жителей города и Неклиновского района, 8 из них доставлены в больницу.
Также глава региона сообщил о повреждении четырех многоквартирных жилых домов, пожаре в частном доме в селе Петрушино и на складе в Таганроге. Повреждения получили лакокрасочный цех, ряд социальных объектов, 12 частных жилых домов, 4 автомобиля. Слюсарь пообещал, что оперативные группы муниципальных комиссий зафиксируют нанесенный ущерб имуществу, а власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь.
Жители Таганрога рассказали, что мощные взрывы начали раздаваться после часа ночи — в общей сложности было слышно как минимум 20 взрывов. Также в городе сработала сирена тревоги. Появились фото и видео с последствиями атак.
На Кубани обломки БПЛА падали в пяти районах
Атаку на Краснодарский край губернатор региона Вениамин Кондратьев назвал одной из самых продолжительных и массированных. Ранения получили шесть жителей края, повреждены как минимум 20 домов в пяти районах.
По его словам, самые серьезные последствия - в Новороссийске и Геленджике. В первом повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. А в селе Кабардинка Геленджика повреждены несколько частных домов. В Краснодаре повреждения получили дома и бизнес-центр «Кутузовский» - как рассказал его охранник, «металлическими шариками посекло окна» здания, в них много мелких отверстий. Кроме того, «чудом не пострадали» дворники в двух кварталах от места падения обломков.
Регионы России атаковали 249 дронов
Всего за ночь по регионам России выпустили 249 БПЛА, сообщило утром Минобороны РФ. Самое большое число дронов - 116 - было уничтожено над акваторией Черного моря, еще 4 сбили над Азовским морем. Над Краснодарским краем за ночь перехватили 76 беспилотников, еще 23 сбили над Крымом.
Помимо того, системы противовоздушной обороны уничтожили 30 беспилотников над Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской и Липецкой областями.
Во время атак ограничивали полеты в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара. К шести часам утра ограничения во всех трех воздушных гаванях сняли.
Симоньян пожаловалась на спавших под лестницей детей
Главный редактор RT Маргарита Симоньян под утро сообщила, что из-за ночной атаки беспилотников в Краснодарском крае ее дети спали в коридоре под лестницей.
Симоньян добавила, что если кому-то из жителей нужна помощь - «крышу починить или еще что», - то она готова помочь.
