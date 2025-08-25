В Пензе из-за пожара на улице Урицкого эвакуировали 5 человек

25.08.2025 | 09:38

Днем в воскресенье, 24 августа, на улице Урицкого в Пензе случился пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 14:26.

В одной из пятиэтажек выгорела комната в квартире, расположенной на втором этаже. Огнем оказалась пройдена площадь в 10 кв. м.

Тушением пламени занимались 11 спасателей, привлекалось 3 спецмашины.

Пришлось эвакуировать 5 местных жителей. Никто из людей не пострадал.

«Предварительно причиной пожара стала неосторожность при курении», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.