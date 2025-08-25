Сетевое издание|18+|Понедельник|25 авг 2025|09:52
Происшествия

В Неверкинском районе при серьезном пожаре пострадал мужчина

Печать
Telegram

В воскресенье, 24 августа, в селе Березовка Неверкинского района случился серьезный пожар. На улице Трудовой загорелись надворные постройки, после чего пламя перекинулось на дом, баню и машину.

В Неверкинском районе при серьезном пожаре пострадал мужчина

Сообщение поступило в МЧС в 9:17. В 9:40 пожару присвоили ранг (уровень сложности) 1-БИС. Он устанавливается, когда сил уже направленных на вызов соединений недостаточно, требуется привлечение резервной техники.

Огонь тушили 7 пожарных, было задействовано 4 спецмашины.

В Неверкинском районе при серьезном пожаре пострадал мужчина

Пламя полностью уничтожило надворные постройки на площади 84 кв. м, оказались повреждены баня (26 кв. м.) и дом (16 кв. м). Также сгорел автомобиль.

В Неверкинском районе при серьезном пожаре пострадал мужчина

В результате пожара пострадал 45-летний мужчина, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.

По факту случившегося проводится проверка.

Источник — фото МЧС
