Происшествия

В Белинском районе разыскивают 91-летнюю Пелагею Каргину

В Белинском районе Пензенской области разыскивают 91-летнюю жительницу села Свищевка Пелагею Максимовну Каргину. 14 августа она ушла в неизвестном направлении.

Ориентировку на пропавшую распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост Пелагеи Максимовны - 154 сантиметра, телосложение плотное. У нее седые волосы и серо-голубые глаза.

В день исчезновения на женщине были белый халат с рисунком, белая вязаная кофта, черные тапочки, белый платок с цветами.

«Возможна потеря памяти», - предупредили в «ЛизаАлерт».

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пензячки, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

Источник — фото «ЛизаАлерт»
