Подростки на питбайке попали в ДТП на ул. Перспективной

31.03.2025 | 09:47

Вечером в воскресенье, 30 марта, на улице Перспективной в Пензе (Терновка) случилось ДТП с участием подростков.

По предварительным данным, авария произошла в 19:04 напротив дома 14а, вблизи пересечения с улицей Рябова.

Там столкнулись питбайк марки KAYO, за рулем которого находился юноша 2010 года рождения, и автомобиль «Лада-Веста» под управлением мужчины 1960 года рождения.

Юный мотоциклист получил травмы, ему потребовалась госпитализация. Его пассажирка, девушка 2008 года рождения, после оказания медицинской помощи была отпущена.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.