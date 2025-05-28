В Пензе спасатели достали из машины тело погибшего водителя

28.05.2025 | 11:10

В ночь на среду, 28 мая, в Пензе случилось ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр».

Сведения о том, что на улице Измайлова столкнулись два легковых автомобиля, поступили спасателям в 3:20.

Очевидцы помогли выбраться из салона двум пострадавшим, ими занялись медики скорой помощи.

«Спасатели извлекли тело погибшего водителя одного из автомобилей и передали его представителям правоохранительных органов», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

25 мая на трассе в Иссинском районе столкнулись Toyota Estima и «Лада-Веста». В ДТП погибли 2 пассажира иномарки, мужчины 1984 года рождения. 10 человек, в том числе дети, пострадали.