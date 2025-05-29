В Пензе разыскивают 67-летнего Николая Шилова

29.05.2025 | 15:12

В Пензе разыскивают 67-летнего Николая Иванович Шилова. Где он находится, неизвестно с 27 мая.

Ориентировку на пропавшего распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Рост Николая Шилова - 180 сантиметров, телосложение среднее. У него седые волосы и серые глаза.

В день исчезновения на мужчине были, предположительно, светло-синие джинсы и коричневые ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пензенца, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.