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Происшествия

В Городищенском районе одна за другой в отбойник врезались 3 машины

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На трассе М-5 в Городищенском районе Пензенской области в субботу, 26 апреля, случилось 3 серьезных ДТП. Помощь пострадавшим оказали спасатели.

В Городищенском районе одна за другой в отбойник врезались 3 машины

Около 3:00 на 697-м километре трассы, недалеко от села Архангельского, водитель ВАЗ-2110 не справился с управлением и врезался в отбойник. Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра деблокировали пострадавшего, стабилизировали машину и отключили аккумулятор.

Второе ДТП, по данным ГАИ, случилось в 19:10 на 701-м километре М-5 рядом с поселком Чаадаевка. Мужчина за рулем Lada XRay въехал в отбойник. Машина опрокинулась.

В Городищенском районе одна за другой в отбойник врезались 3 машины

«Водитель госпитализирован, находившиеся в салоне женщина и ребенок не пострадали», - рассказали в ГБУ «ППСЦ».

В Городищенском районе одна за другой в отбойник врезались 3 машины

Около 19:00 на 706-м километре трассы с управлением не справился водитель «Оки». Машина также врезалась в отбойник. От удара ее разорвало на две части.

В Городищенском районе одна за другой в отбойник врезались 3 машины

Спасатели отключили аккумулятор и оказали автомобилисту первую помощь до приезда скорой.

В Городищенском районе одна за другой в отбойник врезались 3 машины

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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