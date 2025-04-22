Происшествия

Подростков предлагают наградить за помощь в тушении пожара в Ухтинке

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В понедельник, 21 апреля, в селе Ухтинка Бессоновского района произошел серьезный пожар. Сообщение поступило дежурному в 15:29. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области, сгорели трава на площади 800 кв. м и надворная постройка (40 кв. м).

На тушение пожара привлекалось 2 единицы техники и 11 человек личного состава. С пламенем боролись не только взрослые мужчины, но и юные жители Ухтинки.

«Примерно в 15:20 со стороны ул. Новой начала гореть трава. Так как ветер был сильный, огонь быстро перекинулся дальше и пошел на жилые дома к ул. Южной. Трое мальчишек, не побоявшись, бегали с ведрами, пытаясь залить огонь, чтобы он не перешел на деревянный дом», - рассказала местная жительница на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, подростки не дали пламени дойти до жилища около 10 метров, а также потушили беседку.

Она добавила, что двое мальчиков учатся в 8-м и 9-м классе школы села Ухтинка, третий - ее выпускник, студент техникума. Еще одна восьмиклассница, из Бессоновки, помогала доставать воду из колодца.

«Потом уже подключились местные жители и до приезда МЧС смогли сдержать огонь, он не пошел дальше к другим домам. Но ребята проявили себя как настоящие герои, которые не побоялись открытого огня и не стояли, как многие сейчас делают, и не снимали на телефоны.

Очень прошу отметить ребят за их героизм и смелость», - высказала сельчанка просьбу.

На ее сообщение откликнулся орган местного самоуправления.

«Администрация Бессоновского района выйдет с ходатайством в 23-ю пожарно-спасательную часть 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пензенской области о поощрении детей за их подвиг», - пообещали женщине.

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