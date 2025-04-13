Попавшая в беду автолюбительница не сумела открутить болты

13.04.2025 | 10:55

На трассе в Иссинском районе попала в беду автолюбительница, управлявшая Chevrolet. На помощь женщине пришли сотрудники Госавтоинспекции.

Инспекторы несли службу на 333-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов и заметили стоявшую на обочине иномарку. Подъехав ближе, полицейские увидели женщину за рулем и поинтересовались, не нужна ли помощь.

Автолюбительница рассказала, что ехала из Рузаевки в Пензу, но внезапно у машины пробило колесо. Она попыталась самостоятельно устранить неисправность, но не хватило сил открутить болты.

«Стражи правопорядка помогли заменить колесо. Автоледи выразила благодарность полицейским и продолжила свой путь», - сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Инспекторы ГАИ ориентированы на оказание помощи водителям, попавшим в беду. Сообщить о ЧП можно ближайшему экипажу или по телефонам дежурной части: 59-90-02, 59-90-03, - а также по номеру 02 (с мобильного - 102).