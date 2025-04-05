В Пензе пожар в многоэтажном доме на Шуисте тушили 27 человек

05.04.2025 | 13:01

В субботу, 5 апреля, в Пензе произошел серьезный пожар: загорелась квартира в доме № 65 на улице Клары Цеткин (микрорайон Шуист).

Очевидцы сообщили, что слышали взрыв. По адресу прибыли пожарные машины и скорая помощь.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о ЧП поступило в 12:24. На тушение огня привлекалось 27 человек личного состава, использовалось 7 единиц техники.

Выгорела часть квартиры на площади 30 квадратных метров на третьем этаже 9-этажного дома.

«В настоящее время пожар ликвидирован. Из-за сильного задымления в подъезде продолжается эвакуация жильцов. Причина возгорания устанавливается», - добавили в пресс-службе ведомства.

Фото № 2 ГУ МЧС России по Пензенской области.