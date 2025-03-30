В Пензе в ДТП погибло редкое для области животное

В Пензе водитель насмерть сбил выдру. Это животное, численность которого в регионе составляет около 600 особей.
По информации, которую пресс-служба минлесхоза предоставила сетевому изданию «ПензаИнформ», ДТП случилось 28 марта в районе Ахун, рядом с болотистой местностью.
Автомобилисту придется возместить ущерб, причиненный охотничьему фонду, - 15 000 рублей.
«Выдры - удивительные создания, которые обитают в наших краях, и их численность с каждым годом растет», - отметили в минлесхозе.
Пензенским водителям напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения вблизи лесных массивов.
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