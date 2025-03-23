При пожаре в многоэтажке в Арбекове спасли 5 человек

23.03.2025 | 12:48

В Пензе в воскресенье, 23 марта, произошел пожар в доме № 17 на улице Бородина в микрорайоне Арбеково.

Вызов спасателям поступил в 11:48. На ликвидацию пламени отправились 14 человек на трех спецмашинах.

При пожаре спасли 5 человек, в том числе одного ребенка. Также спасатели эвакуировали 5 жильцов дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Возгорание произошло в кладовом помещении на площади 8 кв. м. Его причину сейчас устанавливают.

22 марта в Пензе в микрорайоне Западная Поляна пожар унес жизнь 88-летней горожанки. Трагедия случилась утром в пятиэтажке на улице Пацаева. Причиной ЧП стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.