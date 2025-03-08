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Происшествия

Забытая на плите еда стала причиной вызова пожарных на ГПЗ

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В субботу, 8 марта, жителей пензенского микрорайона ГПЗ встревожила спецтехника, прибывшая к одному из высотных зданий.

«У дома № 5н на ул. Антонова стоят много МЧСников. Что случилось - пока неизвестно», - сообщил местный житель, выложив в Сеть видео с места событий.

Как выяснилось, причиной вызова стала подгоревшая на плите пища. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области.

«Пожара нет», - уточнили в ведомстве.

Это не единственный случай, когда пензенцы забывают вовремя закончить готовку и выключить газ. Так, 26 октября 2024 года в доме № 182 на улице Суворова из квартиры на 1-м этаже пошел едкий запах дыма. По адресу прибыли пожарные и медики. Выяснилось, что источником дыма стала оставленная на зажженной конфорке еда.

Ранее спасатели рассказали, что при подгорании пищи появляется характерный запах. Возникает дым, который не всегда распространяется за пределы квартиры. Вокруг раскаленной посуды температура повышается, может загореться содержимое кастрюли или масло на сковороде.

Также могут вспыхнуть стоящий рядом с плитой шкаф и висящие поблизости занавески или прихватки, сделанные из легковоспламеняющихся материалов. Пластмассовые части посуды и разделочные доски начинают плавиться, выделяя смертельно ядовитые вещества со специфическим запахом.

Фото № 2 «Просто Пенза».

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Источник — видео «Пенза новости»
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