Пензенец избил 80-летнюю женщину из-за неприязни к ее собаке

05.03.2025 | 09:16

Во вторник, 4 марта, в Пензе произошел инцидент, потребовавший вмешательства сотрудников правоохранительных органов.

В полицию позвонил житель микрорайона Арбеково и рассказал, что его 80-летнюю бабушку избил пьяный сосед, который и до этого не раз устраивал престарелой женщине скандалы. По адресу прибыли бойцы вневедомственной охраны.

Оказалось, что поводом для очередного конфликта стала маленькая собачка пенсионерки. 34-летнего соседа раздражало то, что домашняя любимица лает в квартире, а также, по его мнению, на улице справляет нужду не в том месте, где должна.

«Увидев собаку, мужчина пнул ее. Пенсионерка заступилась за животное и сделала ему замечание. В ответ он несколько раз ударил пожилую женщину», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

В итоге росгвардейцы передали агрессивного гражданина сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.